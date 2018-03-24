Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Тюмени

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мартен Фуркад победил в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мартен Фуркад

Французский биатлонист уверенно провел гонку и завершил ее с результатом 32 мин. 07,7 сек. (0+0+0+1). Норвежец Йоханнес Бё, в ходе сезона пытавшийся составить конкуренцию Фуркаду в борьбе за Большой хрустальный глобус, финишировал вторым - + 47,9 сек. (0+0+1+0). Итальянец Лукас Хофер не допустил промахов на четырех огневых рубежах и занял третье место - +1 мин. 08,4 сек.

Призеры гонки преследования

Йоханнес Бё, Мартен Фуркад, Лукас Хофер

Белорус Сергей Бочарников завершил гонку 30-м - + 3мин. 55.1 сек. (1+1+0+1). Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален занял 32-е место - + 4 мин. 04,1 сек. (0+1+0+1). Антон Смольский с пятью промахами расположился на 45-й строке итогового протокола - + 5 мин. 41,2 сек. (2+2+1+0), Максим Воробей - на 50-й +6 мин. 10,4 сек. (2+1+3+1).

В общем зачете Кубка мира победил Мартен Фуркад - 1056 очков, Йоханнес Бё стал вторым - 974. Россиянин Антон Шипулин занял третье место - 658 баллов. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, у которого 49-я позиция - 89 очков.-0-

Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018 по биатлону

Фото IBU

Мартен Фуркад