Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, у Сергея Бочарникова лучший результат в карьере

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась мужская гонка преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Белорусы остались далеки от фаворитов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер сезона преодолел дистанцию протяженностью 12,5 км за 32 мин. 23,6 сек., лишь однажды промахнувшись на четырех огневых рубежах. На 6,3 сек. от него отстал норвежец Йоханнес Бё (3 промаха), третьим финишировал его старший брат Тарье Бё (+30,9 сек.; 0).

Лучшим из тройки белорусских стреляющих лыжников оказался Сергей Бочарников, который пришел к финишу 17-м, уступив победителю 1 мин. 50,9 сек. при одном промахе. Это наивысшее место для Сергея на этапах Кубка мира. Дмитрий Абашев занял 49-е место (+4 мин. 40,2 сек.; 1), у Романа Елётнова 53-я позиция (+5 мин. 22,7 сек.; 5).

Сегодня в женском пасьюте на 10 км также победила лидер общего зачета Кубка планеты Анастасия Кузьмина из Словакии, второй к финишу пришла итальянка Доротея Вирер, третье место заняла украинка Вита Семеренко. Лидер белорусской команды трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева оказалась на 6-й итоговой позиции. Ирина Кривко заняла 8-е место, Надежда Скардино финишировала 22-й.

Дарья Домрачева финишировала шестой в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе На дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами Дарья Домрачева ушла седьмой, но два промаха при стрельбе стоя не позволили ей пробиться на пьедестал почета.

Кубковый этап в Оберхофе завершится 7 января эстафетными гонками у женщин (4х6 км) и мужчин (4х7,5 км).-0-