Массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоится в Минске 2 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый заезд на роликах, велосипедах, самокатах и скейтбордах состоится в Минске 2 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

К участию приглашаются как профессионалы из соответствующих сообществ и клубов, так и любители, а украшения велосипедов, скейтов, лонгбордов только приветствуются.

Колонна стартует в 10.00 от магазина "Алми" по пр. Дзержинского, 91 и в сопровождении кортежа милиции и бригады скорой медицинской помощи проедет почти по 25-километровому маршруту. Он пролегает через парк Дружбы народов, выставочный центр "БелЭкспо", баскетбольную площадку на Немиге и завершается в районе Комсомольского озера.

"Скорость движения будет небольшой, поскольку колеса у всех разные. Кроме того, волонтеры Минского велосипедного общества будут приглядывать за новичками. Пешеходам придется немного потесниться - поедем по тротуару. Лишь в районе Немиги, возможно, нам выделят одну полосу проезжей части", - пояснил аспирант БГМУ, энтузиаст роллерного движения Минска Андрей Анисимов.

Он уверен, что данное мероприятие станет отличным примером взаимодействия столицы и андеграундного движения - инициативная группа получила большую поддержку городского комитета БРСМ и Мингорисполкома.-0-