Мастера керлинга первыми начали состязания на Олимпиаде в Пхенчхане

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие XXIII зимних Олимпийских игр состоится в Пхенчхане 9 февраля, но первые соревнования уже начались, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми стартовали мастера керлинга, у которых минувшей ночью прошли матчи в смешанном разряде. Сборная США обыграла российскую команду со счетом 9:3, норвежцы были сильнее канадцев - 9:6, хозяева Игр-2018 спортсмены Республики Корея обыграли финнов - 9:4, а швейцарцы одолели команду Китая со счетом 7:5.
Позже пройдут еще несколько матчей керлингистов, а также квалификационные состязания прыгунов на лыжах с трамплина.
Белорусские спортсмены в этих видах участия не принимают. Отечественные атлеты выступят в шести видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, горных лыжах, фристайле и шорт-треке.-0-
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