Матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии внесет серьезный вклад в дружбу двух стран - Андрейченко

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии внесет серьезный вклад в развитие дружбы двух стран. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, сопредседателем группы дружбы "Швейцария - Беларусь" Филиппо Ломбарди, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске при поддержке швейцарских парламентариев будет организован товарищеский хоккейный матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии с участием депутатов. "Этот матч внесет серьезный вклад в развитие дружбы между нашими народами", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

Он выразил уверенность, что матч войдет в историю отношений Беларуси и Швейцарии. При этом Владимир Андрейченко отметил особую роль такой спортивной дипломатии, инициаторами которой выступили швейцарские парламентарии и лично Филиппо Ломбарди.-0-

Владимир Андрейченко