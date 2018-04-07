Матчами в Минске и Витебске завершится программа второго тура футбольного чемпионата Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате Беларуси по футболу среди команды высшей лиги завершится игровая программа второго тура. Два матча состоятся на искусственном газоне стадиона ФК "Минск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них в 12.00 столичное "Торпедо" примет гостей из "Городеи", а в 18.00 на поле выйдут футболисты минского "Динамо" и "Ислочи", представляющей Минский район. В 16.00 футболисты "Витебска" сыграют на своем стадионе с солигорским "Шахтером".

Ранее состоялись еще 5 матчей второго тура: "Динамо" (Брест) - "Луч" (Минск) - 2:1, "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 1:1, "Минск" - БАТЭ (Борисов) - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 1:0, "Днепр" (Могилев) - "Гомель" - 1:0.

Турнирную таблицу возглавляют БАТЭ и "Днепр", набравшие по 6 очков из 6 возможных.-0-