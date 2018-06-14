Матчем Россия - Саудовская Аравия в Москве откроется 21-й чемпионат мира по футболу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем Россия - Саудовская Аравия на московском стадионе "Лужники" сегодня откроется 21-й чемпионат мира по футболу. Игра начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме аравийских футболистов, соперниками россиян в предварительной группе А будут сборные Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня). В преддверии мирового первенства российская команда под руководством Станислава Черчесова не показывала высококлассной игры, и поэтому хозяевам ЧМ-2018 будет очень сложно пробиться в плей-офф.

Главными фаворитами турнира специалисты считают сборные Германии, Бразилии, Франции, Аргентины, Англии, Португалии и Испании. Однако, как не раз бывало на топ-турнирах, может "выстрелить" кто-то из темных лошадок. К таковым букмекеры относят, в частности, команды Бельгии, Египта, Уругвая, Польши и Хорватии. Впрочем, это только прогнозы, а все покажет игра команд на футбольном поле.

Составы остальных предварительных квартетов:

В - Португалия, Испания, Иран, Марокко.

С - Франция, Дания, Перу, Австралия.

D - Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Е - Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика.

F - Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея.

G - Англия, Бельгия, Панама, Тунис.

Н - Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи за выход в четвертьфинал состоятся с 30 июня по 3 июля. Встречи 1/4 финала пройдут 6 и 7 июля, полуфиналы намечены на 10 и 11 июля, матч за бронзу пройдет 14 июля, решающий поединок за чемпионский титул состоится 15 июля в "Лужниках".

Кроме Москвы, матчи мирового первенства пройдут еще в 10 российских городах: Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск.

На чемпионате мира-2014 в Бразилии победителями стали футболисты Германии, одолевшие в финале Аргентину - 1:0, бронзовые медали завоевали футболисты Нидерландов, разгромившие в игре за 3-е место бразильцев - 3:0.

Белорусские любители футбола увидят все матчи ЧМ-2018 в прямом эфире телеканалов "Беларусь 2" и "Беларусь 5".-0-