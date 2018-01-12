Матчем с австрийцами белорусские гандболисты стартуют на чемпионате Европы в Хорватии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хорватии сегодня стартует 13-й чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная Беларуси свой первый поединок проведет против команды Австрии (прямая трансляция в 20.10 на телеканале "Беларусь 5") , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Юрия Шевцова прибыла в хорватский Пореч в минувшую среду и провела несколько тренировок на площадке спортивного центра "Жатика" (вместимость - 3500 зрителей), который примет все матчи предварительной группы В. Тренерский штаб белорусской команды включил в официальную заявку 18 игроков:

вратари - Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Артем Подосинов ("Гомель"), Вячеслав Солдатенко ("Одорхей", Румыния);

полевые игроки - Вячеслав Бохан, Владислав Кулеш, Николай Алехин, Александр Подшивалов, Глеб Гарбуз (все - СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович (все - БГК имени Мешкова, Брест), Борис Пуховский, Максим Бабичев (оба - "Мотор", Запорожье, Украина), Артем Королек ("Сен-Рафаэль", Франция), Артур Карвацкий ("Балатонфюред", Венгрия), Вадим Гайдученко ("Динамо", Бухарест, Румыния), Максим Баранов ("Одорхей", Румыния), Александр Титов ("Риихимяки", Финляндия).

Кроме встречи белорусов и австрийцев сегодня в группе В сыграют гандболисты Франции и Норвегии. Во второй игровой день 16 января белорусская дружина сыграет с норвежцами, а 18 января завершит первый этап встречей с французами.

Наставник белорусов считает, что соперники по группе очень сильны - французы являются действующими чемпионами мира, выиграв титул год назад в решающем поединке с норвежцами, да и австрийцы всегда доставляют массу проблем любой команде. Поэтому молодым белорусским гандболистам будет очень полезно проверить себя в играх с такими мощными дружинами. Несмотря на высокий класс соперников, белорусы приложат все силы для выхода во второй групповой раунд континентального первенства, подчеркнул Юрий Шевцов. Туда попадут по 3 лучшие сборные из четырех квартетов. На втором этапе представители группы В сыграют против тройки команд группы А, в которую вошли Швеция, Исландия, Хорватия и Сербия.

Другую шестерку на втором этапе составят представители предварительных квартетов - С (Германия, Словения, Черногория, Македония) и D (Испания, Дания, Чехия, Венгрия). Дюжина сильнейших команд проведет свои матчи с 18 по 24 января, а затем по две лучшие сборные выйдут в полуфинал. Полуфинальные баталии пройдут 26 января, а 28 января их победители встретятся в поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзу ЧЕ-2018.

Два года назад в Польше чемпионами Старого Света стали немецкие гандболисты, переигравшие в финале испанцев (24:17), в игре за 3-е место хорваты победили норвежцев (31:24). Сборная Беларуси тогда финишировала на 10-й итоговой позиции. Для белорусов предстоящий континентальный форум станет пятым в истории. Лучшим результатом является 8-е место, занятое на ЧЕ-1994 в Португалии.-0-