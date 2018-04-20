Матчем с датчанами хоккеисты сборной Беларуси начнут заключительный этап подготовки к ЧМ-2018

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси начинают серию домашних матчей Еврочелленджа, которые станут заключительным этапом подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Так, первый поединок команда Дэйва Льюиса проведет сегодня в Гродно против хозяев предстоящего мирового первенства хоккеистов Дании. Эти соперники 21 апреля встретятся на льду гродненского Ледового дворца. Обе игры начнутся в 19.00 и будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Вслед за датчанами в гости к белорусам приедет сборная Норвегии, матчи с которой состоятся в Жлобине (27 апреля) и Бобруйске (28 апреля). После этих встреч тренерский штаб белорусской дружины определится с выездным составом, который отправится на ЧМ в Данию. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси в Копенгагене сыграет в группе А против хоккеистов Швеции (4 мая), Франции (5 мая), России (7 мая), Швейцарии (9 мая), Чехии (11 мая), Австрии (12 мая) и Словакии (15 мая). В предварительной группе в Хернинге выступят сборные Канады, Дании, США, Германии, Финляндии, Норвегии, Латвии и Республики Корея. По итогам первого этапа борьбу за награды продолжат по 4 лучшие команды из каждой группы. Призеры мирового чемпионата определятся 20 мая.

В прошлом году чемпионами планеты стали хоккеисты Швеции, одолевшие в решающем поединке канадцев с результатом 2:1 в серии послематчевых буллитов. Бронза досталась сборной России, переигравшей в матче за 3-е место финнов со счетом 5:3. Команда Беларуси оказалась на 13-й итоговой позиции, опередив Словакию, Словению и Италию.-0-