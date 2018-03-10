Матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси официально откроется новый футбольный сезон. В 16.30 на стадионе ФК "Минск" в матче за Суперкубок встретятся чемпион борисовский БАТЭ и обладатель Кубка страны брестское "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба соперника вступают в новый сезон с новыми тренерами - у руля БАТЭ Александра Ермаковича сменил другой белорусский специалист Олег Дулуб, у брестчан на место Владимира Журавля пришел чешский наставник Радослав Латал. В ходе подготовки к стартовому поединку и БАТЭ, и брестское "Динамо" провели несколько тренировочных сборов, во время которых сыграли контрольные матчи с командами разных стран. В межсезонье в составах соискателей Суперкубка произошло немало изменений. В частности, у борисовчан игровую карьеру завершил опытнейший форвард Виталий Родионов, клубную прописку сменили Сергей Веремко, Денис Поляков, Александр Володько, Юрий Кендыш, Виталий Гайдучик и другие игроки. В числе приобретений БАТЭ сербские легионеры Никола Василевич, Александр Филипович и Слободан Симович, а также известный белорусский нападающий Максим Скавыш. Брестское "Динамо", в частности, покинули два мастеровитых легионера - аргентинец Леандро Торрес и бразилец Нивалдо, зато пришел лидер гродненского "Немана" Павел Савицкий, опытный вратарь Александр Гутор и несколько легионеров.

За всю историю белорусских чемпионатов БАТЭ и брестское "Динамо" встречались 52 раза: в активе БАТЭ 39 побед, у "Динамо" - 7, еще 6 матчей завершились вничью. В прошлом году команды четырежды играли между собой: в чемпионате страны была ничья (1:1) и виктория БАТЭ (1:0), в полуфинале Кубка Беларуси брестчане победили у себя дома со счетом 2:0, а затем уступили в Борисове 0:1 и пробились в финал.

Футболисты БАТЭ неизменно играют за Суперкубок, причем из 8 предыдущих встреч борисовчане победили в семи. Только в 2012 году они уступили трофей "Гомелю". Для брестского "Динамо" сегодня первый подобный опыт.

Победитель сегодняшнего матча, помимо трофея, получит в качестве призовых Br9 тыс., проигравший - Br4 тыс. В случае ничейного результата в основное время для определения обладателя Суперкубка будет назначена серия послематчевых пенальти.

Игру обслужит судейская бригада во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым из Гомеля.

Прямую трансляцию первой встречи нового футбольного сезона проведет телеканал "Беларусь 5".-0-