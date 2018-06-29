Матчи группового этапа ЧМ-2018 по футболу посетили почти 2,2 млн зрителей

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершившийся 28 июня групповой этап ЧМ-2018 по футболу посетили 2 млн 178 тыс. 894 болельщика, сообщают информагентства.

Во время группового этапа чемпионата мира по футболу с 14 по 28 июня прошло 48 матчей на 12 стадионах в 11 городах России. За границу в 1 млн зрителей турнир перешагнул 21 июня, в 2 млн - 26-го июня.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.-0-