Матчи группового этапа ЧМ-2018 по футболу посетили почти 2,2 млн зрителей

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершившийся 28 июня групповой этап ЧМ-2018 по футболу посетили 2 млн 178 тыс. 894 болельщика, сообщают информагентства.
Во время группового этапа чемпионата мира по футболу с 14 по 28 июня прошло 48 матчей на 12 стадионах в 11 городах России. За границу в 1 млн зрителей турнир перешагнул 21 июня, в 2 млн - 26-го июня.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.313 BYN
|2.315 BYN
|2.32 BYN
|USD
|2.0011 BYN
|1.987 BYN
|1.994 BYN
|RUB
|3.1621 BYN
|3.16 BYN
|3.176 BYN