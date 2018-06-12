Матчи предварительного этапа футбольной Лиги чемпионов пройдут в Гибралтаре

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка предварительного раунда розыгрыша футбольной Лиги чемпионов-2018/2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Гибралтаре за путевку в 1-й квалификационный раунд главного клубного турнира поспорят четыре команды. Полуфинальные матчи состоятся 26 июня: "Санта-Колома" (Андорра) - "Дрита" (Косово), "Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Линкольн" (Гибралтар). Победители полуфиналов 29 июня разыграют единственный пропуск в квалификацию ЛЧ. Остальные три команды перейдут во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Беларусь в Лиге чемпионов в 16-й раз подряд представит борисовский БАТЭ, который начнет выступление со 2-го круга квалификации. В Лиге Европы выступят три белорусские команды - минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" стартуют с 1-го квалификационного раунда, брестское "Динамо" - с 2-го.

Жеребьевки двух стартовых квалификационных раундов обоих турниров пройдут 19 июня в Ньоне.-0-