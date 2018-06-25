Матчи заключительного тура пройдут в двух группах футбольного ЧМ

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух группах футбольного чемпионата планеты в России сегодня пройдут матчи заключительного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два фаворита группы Россия и Уругвай, досрочно обеспечившие себе путевки в 1/8 финала, встретятся в Самаре в 17.00. В это же время в Волгограде начнется матч сборных Саудовской Аравии и Египта, которые попрощаются с мировым первенством. Положение команд после двух туров: Россия - 6 очков (разница мячей - 8-1), Уругвай - 6 (2-0), Египет - 0 (1-4), Саудовская Аравия - 0 (0-6).

В квартете В сегодняшние игры начнутся в 21.00 - в Саранске встретятся футболисты Ирана и Португалии, в Калининграде будут соперничать сборные Испании и Марокко. Положение команд перед сегодняшними встречами: Испания - 4 (4-3), Португалия - 4 (4-3), Иран - 3 (1-1), Марокко - 0 (0-2).

После двух туров выход в 1/8 финала обеспечили себе сборные России, Уругвая, Франции, Хорватии, Бельгии и Англии.-0-