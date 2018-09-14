МАЗ Сергея Вязовича второй после трех этапов в общем зачете ралли в Туркменистане

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович занимает второе место после трех этапов в общем зачете ралли-рейда Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Третий спецучасток протяженностью 236 км прошел в центральной части пустыни Каракумы. Гонщики преодолели песчаные участки и высохшие русла рек. Белорусы справились с этой задачей без каких-либо сложностей: все три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" финишировали с небольшим отставанием от лидера Айрата Мардеева из команды "КамАЗ-мастер".

Сергей Вязович показал на третьем этапе второе время. В пути у грузовика лопнуло колесо, и около 10 мин. потребовалось на его замену. В генеральной классификации Сергей Вязович поднялся на вторую строчку протокола с отставанием от лидера в 11 мин.

МАЗ Алексея Вишневского пересек финишную черту четвертым с гандикапом в 17 мин., пропустив вперед Дмитрия Сотникова на КамАЗе. В генеральной классификации белорусский экипаж занимает также четвертую позицию с отставанием от Айрата Мардеева на 32 мин.

Экипаж Александра Василевского оказался на пятом месте, проиграв победителю 19 мин. В общем зачете он входит в пятерку с отставанием 58 мин.

"На трассе нам встречались небольшие дюны и песчаные участки, хотя они и не такие вязкие, как на "Дакаре". Опасность представляло прохождение солончаков, поскольку там было много камней. Мы сбавляли темп, чтобы не повредить автомобиль и не пробить колесо", - рассказал Александр Василевский.

Ралли-рейд Turkmen Desert Race проходит с 11 по 15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (ныне - Туркменабад) и прибрежный Аваза (Хазар) Каспийского моря. Протяженность трассы - 1614 км, из них 1203 км приходятся на спецучастки. Гонщики едут по пустыне Каракумы, в которой температура воздуха превышает 40 градусов.-0-