Медали всех достоинств завоевали белорусские борцы на турнире в Стамбуле

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы греко-римского стиля завоевали 6 наград на престижном международном турнире в турецком Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В активе белорусских спортсменов две золотые награды, обладателями которых стали Павел Лях (весовая категория 72 кг) и Сергей Стародуб (130 кг). Серебряные медали завоевали Казбек Килов (77 кг) и Кирилл Грищенко (130 кг), а бронзу увезли домой Иосиф Чугошвили (130 кг) и Виктор Сосуновский (82 кг).

Турнир памяти Вехби Эмре и Хамита Каплана проходил уже в 36-й раз и получил статус рейтингового. Благодаря этому ведущие борцы-классики заработали зачетные очки. Они пригодятся им при жеребьевке чемпионата мира-2018, который пройдет в октябре в венгерском Будапеште.-0-