Месси, Роналду, Неймар - кому достанется футбольный Кубок мира?

С 14 июня и на целый месяц Россия станет главным местом притяжения внимания поклонников футбола - впервые в истории на аренах российских городов пройдут финальные баталии планетарного форума. Вокруг ЧМ-2018 было немало различных слухов, сплетен, разговоров, причем почти все они не были связаны непосредственно с игрой номер один, а носили политико-экономический оттенок. Теперь все позади, чемпионат никуда не перенесли, никакого бойкота нет и в помине, и все готово к старту главного футбольного события 2018 года.

Тем не менее болельщики сборной России, коих немало и в Беларуси, испытывают серьезное предстартовое волнение, причем теперь оно напрямую связано именно с футболом. В течение года, с 21 июня 2017-го, команда Станислава Черчесова провела 10 контрольных матчей, в которых одержала всего одну победу (в прошлом октябре дома над южнокорейской сборной), трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений при общей разнице мячей 11-18. И дело даже не в том, что россияне проигрывают - они стараются, но не показывают того уровня игры, который позволит составить серьезную конкуренцию ведущим футбольным державам - Германии, Бразилии, Аргентине, Франции, Испании, Англии… А может, именно на домашнем мировом первенстве российских футболистов "прорвет" и они выдадут футбольные шедевры? Посмотрим, ждать осталось недолго - уже завтра на поле московского стадиона "Лужники" сборная России в матче открытия встретится с командой Саудовской Аравии.

Кроме аравийцев соперниками россиян в предварительной группе А будут футболисты Уругвая со звездой "Барселоны" Луисом Суаресом и Египта с Мохаммедом Салахом, который провел блестящий сезон в "Ливерпуле". Правда, Салах получил травму в недавнем финале Лиги чемпионов, и неизвестно, как у него пойдут дела. Однако в любом случае хозяевам турнира придется приложить максимум усилий для выхода в плей-офф. По мнению известного журналиста "Спортивной панорамы" Руслана Васильева, легче сказать, что не ждет хозяев - не может быть "варианта золотой середины". Команду Черчесова либо "закопают" в землю, либо вознесут до небес. Третьего не дано.

В квартете В два явных фаворита - действующий чемпион Европы Португалия с Криштиану Роналду и сборная Испании, с которой намерен красиво проститься ветеран Андрес Иньеста. Дать бой двум европейским грандам собираются футболисты Ирана и Марокко.

Франция является главным претендентом на первое место в группе С, а на вторую путевку будут претендовать датчане, перуанцы и австралийцы.

Сборная Аргентины во главе Лионелем Месси считается потенциальным лидером группы D, в которой также сыграют футболисты Исландии, Хорватии и Нигерии.

Пятикратные чемпионы мира бразильцы с восстановившимся после травмы Неймаром - безоговорочные фавориты квартета Е. За второй пропуск в 1/8 финала будут сражаться футболисты Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.

Так же, как и бразильцы, не должны испытать серьезных проблем и действующие чемпионы планеты футболисты Германии, конкурентами которых в группе F будут сборные Мексики, Швеции и Республики Корея.

Из группы G в плей-офф должна выходить сборная Англии, которая всегда является фаворитом, но после триумфа на домашнем ЧМ-1966 больше не добивалась больших успехов. Кстати, в ее составе на нынешнем турнире сыграют только представители клубов английской премьер-лиги. Там же играют и лидеры амбициозной команды Бельгии. В частности, Кевин де Брейне, Венсан Компани (оба - "Манчестер Сити"), Эден Азар ("Челси"), Ромелу Лукаку, Маруан Феллэни (оба - "Манчестер Юнайтед"). Немало специалистов считают бельгийцев одними из "теневых" фаворитов мирового первенства. Сборные Панамы и Туниса хотят преподнести сенсацию и выбить из турнира англичан или бельгийцев.

В квартете Н не просматривается явного фаворита. Поляки, лидером которых является лучший форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, могут преподнести любой сюрприз - как положительный, так и отрицательный. То же самое можно сказать и о сборных Колумбии, Сенегала и Японии, здесь ничего не ясно.

Для журналиста Руслана Васильева главной странностью грядущего чемпионата мира является то, что он не может выделить конкретных фаворитов. Есть две сборные, которые сильны коллективным началом и тем, что эксперты называют "поставленной игрой", - это Германия и Испания. Но у них нет суперзвезд, хотя талантов и хватает. Есть и другие - Аргентина, Бразилия, Португалия и даже Египет с Салахом. Но все же футбол - игра коллективная, поэтому приоритет испанцам и немцам. А что, если кто-то из "темных лошадок" вырвется на первые роли? Руслан Васильев категоричен - никто. Два года назад перед Евро-2016 он ставил на исландцев, прогнозируя им борьбу за титул, чем вызывал смех в зале, который затем сменился подозрениями. Но сегодня же исландцы заматерели, потеряли натуральный кураж дебютантов "высшего футбольного света". Сейчас северяне уже "как все". А в случае подобного "инкубатора" у "маленьких" команд нет шансов.

Ясно одно - вплоть до вечера 15 июля, когда в "Лужниках" определится 21-й по счету чемпион мира, миллиарды жителей планеты будут с огромным интересом следить за трансляциями из 11 российских городов, на стадионах которых развернутся футбольные баталии 32 лучших команд со всех континентов. Кроме Москвы матчи мирового первенства примут Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

Белорусские любители футбола увидят все матчи ЧМ-2018 в прямом эфире каналов Белтелерадиокомпании.

Игорь ХАДАСЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-