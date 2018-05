Месси в 5-й раз выиграл "Золотую бутсу" и установил рекорд

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз выиграл "Золотую бутсу" по итогам сезона-2017/2018. Об этом сообщают информагентства.

Для Месси эта "Золотая бутса" уже 5-я в спортивной карьере. Он лидирует по этому показателю в истории футбола. Ранее аргентинец уже выигрывал "Золотую бутсу" в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Fifth Golden Shoe for Leo #Messi! 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time! Congratulations, Leo! #ForçaBarça pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj