12 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Международный детский социальный проект "Футбол для дружбы" стартовал в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат по футболу среди детей из разных стран в возрасте 12 лет начался квалификационными матчами. Всего сформированы 32 международные сборные - по 4 команды в каждой подгруппе. Победители по итогам всех матчей сыграют вечером в финале.

Беларусь на чемпионате представляет Ксения Яцынович из Молодечно. Белорусская участница играет на позиции защитника в команде "Орангутанги". Компанию Ксении составили сверстники из Грузии, Лесото, Индии, Папуа-Новой Гвинеи и Сейшельских островов.

Ксения Яцынович

Международные сборные дружбы названы в честь редких животных, находящихся под угрозой исчезновения. Матчи проходят в "Сапсан Арене".

Матч между командами "Орангутанги" и "Пингвины"

Как заявил журналистам начальник отдела массового футбола АБФФ Виталий Крупица, проект "Футбол для дружбы" по-настоящему уникален. В этом году он собрал представителей из 211 стран. "Цифра впечатляет. Мы видим, какие затрачены человеческие и финансовые ресурсы", - сказал он.

По словам представителя АБФФ, в прошлом году от Беларуси в чемпионате в социальном проекте участвовал мальчик, в текущем году приняли решение, что должна поехать девочка. "Все, кто был вовлечен в организацию проекта, это решение поддержали. В апреле провели отбор, в котором участвовали 20 девочек, - отметил Виталий Крупица. - Важно было, чтобы наш представитель не только увлекался футболом, но и был позитивным человеком".

Во время матчей

Финальные мероприятия программы "Футбол для дружбы" приурочены к чемпионату мира по футболу-2018 в России. В программу входят запуск экологичных маршрутов, международный лагерь дружбы, международный детский форум, посещение матча-открытия ЧМ по футболу. В проекте принимают участие 1,5 тыс. детей и взрослых. "Футбол для дружбы" освещают более 5 тыс. ведущих СМИ со всего мира.

Болельщики

Программа "Футбол для дружбы" стартовала в 2013 году. За эти годы в проекте приняли участие около 4 тыс. мальчиков и девочек, которых поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, национальные футбольные федерации и клубы, а также благотворительные фонды.-0-

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