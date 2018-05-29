Международный олимпийский день в Минске пройдет по 35 видам спорта

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский день пройдет в Минске 2 июня по 35 видам спорта, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Изначально организаторы планировали провести спортивный праздник более чем по 25 видам. "Многие федерации также изъявили желание присоединиться к празднику НОК. Уже известно точное количество видов спорта, которые будут представлены 2 июня, - 35. Международный олимпийский день отметим в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский". Этот комплекс выбран не случайно. Все-таки большое количество видов представлено, которые необходимо разместить на одной площадке. Здесь удобное расположение и наличие развитой инфраструктуры, что позволяет рассчитывать на большое количество любителей спорта, которые 2 июня придут на улицу Сурганова, 2а", - рассказал Дмитрий Довгаленок.

Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович в свою очередь отметил, что спортивный праздник проводится прежде всего для детей и их родителей. "Дата проведения Международного олимпийского дня выбрана удачно. У школьников начнутся каникулы и они вместе с папами и мамами, бабушками и дедушками придут на праздник. Все желающие смогут выбрать один или несколько видов спорта, проверить свои навыки и записаться в секцию", - отметил он.

Федерации по видам спорта организуют работу своих спортивных площадок с участием именитых белорусских атлетов: баскетболиста Егора Мещерякова, пловчихи Александры Герасимени, олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Александра Богдановича.

Кроме летних видов, 2 июня будут представлены и зимние виды спорта: биатлон, керлинг, хоккей, конькобежный спорт.

Специально для гостей организаторы подготовили спортивные конкурсы с награждением призами и сувенирами от НОК Беларуси и партнеров праздника. Все желающие, посетившие спортивный праздник, который пройдет под девизом "Двигайся! Открывай! Изучай!", смогут получить информацию о представленных видах спорта и спортивных школах Минска.-0-