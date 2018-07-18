Международный семинар FEI состоится в Ратомке в конце июля

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный семинар Международной федерации конного спорта (FEI) состоится с 26 по 29 июля в олимпийском комплексе Ратомка в ходе международного турнира и чемпионата Беларуси по троеборью. Об этом рассказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусской федерации конного спорта Сергей Дражин.

На протяжении четырех дней участники (судьи, кросс-дизайнеры, технические делегаты) обсудят изменения в правилах, будут оценивать выступления спортивных пар в троеборье, разбирать нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в ходе турниров, оценивать правильность построения трассы кросса и его безопасность. В Ратомку приедут представители Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, Швеции и Эстонии.

Семинар пройдет под руководством члена Главной судейской коллегии Олимпийских игр в Лондоне и предстоящих Всемирных конных игр в Трионе (США) Анны-Матте Биндер из Нидерландов.

"Семинар для официальных лиц является частью образовательной программы FEI для обеспечения высокого уровня судейства и проведения соревнования по конному троеборью. Участие в семинаре позволяет подтвердить квалификацию судей и повысить их статус. Для Беларуси получить право на проведение семинара - доказательство высокого профессионализма наших спортсменов и официальных лиц", - сказал Сергей Дражин.

Организаторами международного семинара выступают Белорусская федерация конного спорта, Министерство спорта и туризма, Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке.-0-

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