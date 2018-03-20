20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз конькобежцев планирует изменить формат проведения чемпионатов мира. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко.

Отвечая на вопрос, сможет ли Беларусь получить мировой форум в 2021 году, учитывая уже проведенные крупные турниры на конькобежном стадионе "Минск-Арены", председатель техкома ISU заверил, что шансы неплохие. "В июне в испанской Севилье должен состояться конгресс Международного союза конькобежцев, на котором будет выбран новый или переизбран действующий руководящий состав нашей организации. На этом заседании также будут рассматриваться предложения об изменении формата проведения чемпионатов мира по конькобежному спорту. Сейчас таковых турнира три: на отдельных дистанциях, в многоборье и спринте. Каждый сезон получаем много победителей, что как бы снижает статус чемпионата мира как главного старта года. Есть предложение сделать один турнир. Какая формула его проведения? В этом заключается главный вопрос. Думаю, вместе с общественностью, СМИ придем на конгрессе к соглашению. Если будет принято решение о проведении единого чемпионата, то получить его в 2021 году захотят многие, а у Минска шансы неплохие. Все в руках Белорусского союза конькобежцев, который должен подать заявку", - сказал Александр Кибалко.

Председатель техкома ISU подчеркнул, что Международный союз конькобежцев поддерживает Беларусь в стремлении проводить крупные международные соревнования. "На льду "Минск-Арены" уже с успехом проведены чемпионаты Европы среди взрослых, финал Кубка мира. ISU доволен и спортивной, и организационной частью на конькобежном стадионе. Теперь предстоит провести в Минске чемпионат мира среди студентов, который состоится с 21 по 25 марта. Всегда с удовольствием приезжаем в Минск и знаем, что турниры здесь проходят на высоком уровне", - отметил Александр Кибалко.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке