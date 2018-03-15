Международный турнир по гиревому марафону соберет свыше 100 участников в Осиповичах

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по гиревому марафону, который пройдет с 16 по 18 марта в Осиповичах, соберет свыше 100 участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гиревого марафона.

В соревнованиях примут участие атлеты из Беларуси, России и Литвы. Официальное открытие турнира состоится в пятницу, 16 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе "Юность". Будут разыграны медали открытого чемпионата Беларуси и первенство страны по гиревому марафону. Также впервые состоится Кубок Вячеслава Хоронеко в жиме 32-килограммовой гири лежа в трех весовых категориях - до 78 кг, до 85 кг и свыше 85 кг. "Подхожу к старту в хорошей форме. Несмотря на то, что со мной будут соревноваться 25-летние атлеты, постараюсь победить", - отметил Вячеслав Хоронеко.

Почетными гостями турнира выступят олимпийский чемпион по гребле на каноэ, депутат Палаты представителей Александр Богданович, руководство райисполкома и Минского городского Совета депутатов.

Белорусские атлеты являются одними из основателей гиревых марафонов и были в числе инициаторов создания Международной федерации этого вида, в которую на данный момент входят более 30 стран.-0-