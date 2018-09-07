Международный турнир по волейболу соберет в Минске команды из России, Беларуси и Казахстана

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по волейболу, посвященный Дню города, соберет в Минске спортсменов из России, Беларуси и Казахстана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в столичной команде.

Игры пройдут в спорткомплексе "Чижовка-Арена" с 7 по 9 сентября. Волейболисткам "Минчанки" будут противостоять команды "Сахалин", калининградского "Локомотива" и павлодарский "Иртыш" из Казахстана.

Белорусская команда весной 2017 года пробилась в финал Кубка ЕКВ, добившись одного из самых значимых результатов в отечественном волейболе, а в новом клубном сезоне примет участие в розыгрыше Кубка России (предварительная стадия розыгрыша этого трофея начнется 25 сентября в Череповце), российской суперлиге и групповой стадии Лиги чемпионов.-0-