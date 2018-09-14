Международный турнир по вольной борьбе на призы Александра Медведя стартует в Минске

Во время турнира. Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя стартует сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Более 300 атлетов из 22 стран поспорят во Дворце спорта за медали в десяти весовых категориях у мужчин и десяти у женщин.

В составе белорусской команды планируется выступление призеров Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Марии Мамошук (68 кг) и Ибрагима Саидова (125 кг), призеров чемпионатов мира Анастасии Гучок (59 кг) и Владислава Андреева (57 кг), а также призеров европейских первенств Александра Гуштына (97 кг), Азамата Нурикова (74 кг), Георгия Колиева (65 кг).

"В этом году Минск в 48-й раз проводит турнир. За столько лет соревнования не теряют популярности в Европе и традиционно принимают сильнейших борцов. Состязания также хорошая школа для молодого поколения борцов. Международный турнир станет проверкой сил для организаторов в преддверии Европейских игр и чемпионата Европы 2019 года", - сказал Александр Медведь.

В первый день состязаний состоятся полуфинальные поединки. Медали в пяти весовых категориях у мужчин и женщин будут разыграны 15 сентября. Завершится турнир 16 сентября, в воскресенье.-0-