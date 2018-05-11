11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный турнир по жимовому двоеборью пройдет в Витебске, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Спортивные состязания "Славянский кубок 2018" будут проводиться 12 мая в Витебском центральном спортивном комплексе "Динамо". В соревнованиях примут участие спортсмены со всех регионов Беларуси, а также из России, Украины, Узбекистана, ожидаются представители и других стран. Всего заявлено 137 участников, среди которых - мастер спорта по жимовому двоеборью, рекордсмен Беларуси и Европы среди ветеранов, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев; заслуженный мастер спорта Беларуси, олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира 2007 года по тяжелой атлетике Андрей Арямнов и другие именитые спортсмены.

Судейство на турнире будет осуществлять высококвалифицированная бригада судей международной категории из России, Беларуси и Украины. Начало соревнований в 8.30.-0-