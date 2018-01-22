Михаил Захаров произвел стартовое вбрасывание в матче минского "Динамо" в чемпионате КХЛ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер "Юности" Михаил Захаров произвел стартовое вбрасывание в домашнем матче минского "Динамо" с "Адмиралом" из Владивостока, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня известному тренеру исполнилось 56 лет. Минский клуб пригласил произвести символическое вбрасывание Михаила Захарова, который сыграл 12 сезонов в составе "зубров" в качестве игрока.

Многие игроки минского "Динамо", кто сегодня вышел на лед, работали под началом белорусского тренера. "Адмиралом" на данный момент руководит Олег Леонтьев, который провел несколько успешных сезонов в составе "Юности" под началом Михаила Михайловича.

В первом периоде матча "Динамо-Минск" - "Адмирал" голов заброшено не было - 0:0. Белорусская команда сохраняет шансы на участие в плей-офф, для чего "Зубрам" необходимо побеждать в каждой из четырех оставшихся встреч.-0-