Михайлов: седьмое место в масс-старте на Олимпиаде - самый высокий личный результат в сезоне

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Виталий Михайлов сегодня после завершения выступления на заключительной дистанции турнира в Пхенчхане отметил, что для него седьмое место в масс-старте на Олимпиаде - самый высокий личный результат в сезоне, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский атлет уже два года выступает в масс-старте и стремился занять более высокое место в финале. "На первой половине дистанции решающего забега за медали набрал один балл на спринтерском отрезке, неплохо все складывалось, но силенок на концовку не хватило. Темп у соперников был высоким, и мне, стайеру, выдержать его было непросто. Из плюсов седьмого места в финале Игр могу отметить, что прошедший масс-старт получился в сезоне лучше всего для меня", - подчеркнул Виталий Михайлов.

По его мнению, замахнуться на свои национальные рекорды на длинных дистанциях на Играх было сложно. "В Пхенчхане один из самых быстрых равнинных катков, но чтобы улучшить достижения на длинных дистанциях, это надо в Калгари на горном катке бегать", - сказал он.-0-