29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка" в седьмой раз выиграла золотые медали чемпионата Беларуси по волейболу, обыграв в третьем матче финальной серии брестское "Прибужье" со счетом 3:0 (25:17, 25:17, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в брестском спорткомплексе "Олимп". Подопечным Виктора Гончарова понадобилось немногим более часа, чтобы добиться успеха. Ранее столичная команда победила дважды на своей площадке - 3:0, 3:0. "Минчанка" ранее завоевывала золотые медали в 2001, 2004, 2007, 2010, 2016 и 2017 годах. Брестская команда трижды становилась чемпионом страны.

Игры национального чемпионата стали также этапом подготовки минской команды к финальным матчам Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В решающей стадии престижного турнира белоруски сыграют против турецкого "Экзачибаши". Первый матч состоится 3 апреля в спорткомплексе "Уручье", ответный - 10 апреля в Стамбуле.-0-