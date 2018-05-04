Министр спорта ознакомился с завершающими работами на стадионе "Динамо" в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук оценил ход реконструкции стадиона "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

В ходе производственного совещания на объекте, руководителю спортивного ведомства доложили о ходе и соблюдении графика работ. Как отметил, генеральный директор ОАО "Стройтрест №1" Владимир Бублик, объект находится в высокой степени готовности. Специалисты приступили к пусконаладочным работам сантехнического и электрооборудования. Активно благоустраивается территория. Кровельное покрытие стадиона готово на 92%. Идет подготовка дренажа поля, само ядро готово примерно на 88%. В ближайшее время начнется укладка газона и синтетического покрытия беговых дорожек. На разминочном стадионе газон уже уложен. Готовы практически все трибуны, завершается чистовая отделка внутренних помещений.

Специалисты красят фасад стадиона со стороны улицы Ульяновской, который, как и центральная аркада со стороны улицы Кирова, представляет историческую ценность.

"Персонал трудится в три смены, каждый день на объекте задействовано более 1600 человек. Мы понимаем, что страна ждет открытия стадиона "Динамо", который является одним из символов столицы, объектом, где проходило множество важных соревнований. Уверен, после реконструкции здесь вновь закипит спортивная жизнь. Строители стараются делать все вовремя и качественно", - сказал Владимир Бублик.

Как подчеркнул министр спорта и туризма, после открытия стадиона ни одна комната, ни один зал не должны пустовать. Завершить реконструкцию намечено к 31 мая.

В ходе II Европейских игр в Минске в 2019 году стадион "Динамо" примет церемонию открытия и закрытия, также здесь пройдут соревнования по легкой атлетике.-0-