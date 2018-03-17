"Минск-Арена" впечатлила универсальностью - олимпийский чемпион Пхенчхана

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный комплекс "Минск-Арена" впечатлил универсальностью. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА олимпийский чемпион Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 500 м норвежец Ховард Лорентцен, который принимает участие в финальном этапе Кубка мира.

Атлет впервые выступает в Минске и высоко оценил возможности спорткомплекса. "Это отличный спортивный кластер: здесь не только стадион для бега на коньках, но и велодром, и хоккейная арена. Несомненно, уникальный объект", - отметил норвежец.

Ховард Лорентцен отметил, доволен третьим местом в забеге на 1000 м и сезоном в целом, в котором удалось стать олимпийским чемпионом: "Будет тяжело провести еще один такой замечательный сезон, но я хочу выиграть как можно больше наград", - подчеркнул он.

Победителем в забеге на 1000 м стал Кьелд Нейс (Нидерланды). Он преодолел дистанцию за 1 мин. 09,23 сек. Его соотечественник Кай Вербей стал вторым - +0,17 сек. На третью ступень пьедестала поднялся норвежский конькобежец Ховард Лорентцен - +0,22 сек.

В забеге на 1000 м белорус Игнат Головатюк занял 10 место, финишировав с отставанием +1,84 сек. от лидера. "Приятно было бежать при родных трибунах. К сожалению, результата хотелось показать выше. Хотя сезон для меня получился неплохой . Поставленные задачи выполнил - попал на Олимпиаду и выступил на финальном этапе Кубка мира в Минске", - рассказал Игнат Головатюк.

Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту завершится в Минске 18 марта.-0-