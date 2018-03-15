Минск готов провести на высоком уровне финал Кубка мира по конькобежному спорту - представитель Совета ISU

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск готов провести на высоком уровне финал Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель Совета Международного союза конькобежцев (ISU) Роланд Майлард, передает корреспондент БЕЛТА.

Решающая стадия турнира пройдет с 17 по 18 марта на конькобежном стадионе "Минск-Арены".

"Мне всегда приятно быть в Минске. Тут прекрасная спортивная инфраструктура, и это касается не только конькобежного спорта", - сказал Роланд Майлард. Он высоко оценил конькобежный стадион в Минске и подчеркнул важность присутствия белорусских атлетов на домашнем этапе.

Заместитель председателя Белорусского союза конькобежцев Алексей Хатылев отметил, что заявка на проведение финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту подавалась еще в прошлом году. Он подчеркнул: "Мы ждем на соревнованиях новых рекордов и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы спортсмены получили удовольствие от соревнований и уехали с хорошим настроением".

Конькобежный стадион "Минск-Арены" ранее принимал уже несколько серьезных турниров. Здесь постоянно проходят этапы юниорского Кубка мира, а в январе 2016-го состоялся чемпионат Европы по конькобежному спорту.-0-

Фото Белорусского союза конькобежцев.