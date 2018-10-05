Минск и Городея примут стартовые встречи 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые встречи 24-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столичном дерби футболисты "Минска" в 16.00 на своем поле встретятся с земляками из "Торпедо". В первом круге первенства "Минск" разгромил торпедовцев со счетом 6:1. Еще в одном сегодняшнем поединке "Городея" в 19.00 примет у себя дома столичный "Луч". Их встреча в первом круге завершилась вничью - 1:1.

Еще три матча состоятся в субботу, 6 октября: "Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брест), "Слуцк" - "Витебск", "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск). Завершится тур тремя воскресными встречами: "Ислочь" (Минский район) - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Минск) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно).

Турнирное положение: БАТЭ - 57 очков (22 матча), "Динамо" (Минск) - 45 (22), "Шахтер" - 45 (22), "Витебск" - 44 (22), "Динамо" (Брест) - 38 (22), "Неман" - 38 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 37 (22), "Слуцк" - 36 (23), "Гомель" - 26 (23), "Минск" - 23 (23), "Смолевичи" - 21 (23), "Городея" - 21 (23), "Ислочь" - 21 (23), "Луч" - 16 (23), "Торпедо" - 15 (23), "Днепр" - 13 (23).-0-