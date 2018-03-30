Минск и Гродно примут первые матчи 28-го чемпионата Беларуси по футболу

Во время матча "Неман" - "Витебск" в 5-м туре 27-го чемпионата Беларуси. Фото гродненского клуба

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске и Гродно состоятся стартовые матчи первого тура 28-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17.30 дебютанты элитного дивизиона футболисты столичного "Луча" встретятся с ФК "Минск" на его стадионе. Во втором поединке сегодняшнего игрового дня гродненский "Неман" примет на своем поле гостей из "Витебска".

Еще три встречи состоятся в субботу, 31 марта. Серебряные призеры прошлого чемпионата футболисты минского "Динамо" сыграют с жодинским "Торпедо-БелАЗом", обладатель бронзы солигорский "Шахтер" будет соперничать с брестским "Динамо", а "Гомель" встретится со "Слуцком".

Игровая программа стартового тура завершится 1 апреля. Чемпион страны борисовский БАТЭ на своем поле проэкзаменует еще одного новичка высшей лиги "Смолевичи", футболисты "Ислочи" встретятся с минским "Торпедо", "Городея" примет у себя дома могилевский "Днепр".

Очередной чемпионат Беларуси пройдет по классической схеме - 16 клубов элитного дивизиона встретятся друг с другом по два раза (дома и в гостях). Матчи заключительного 30-го тура намечены на 2 декабря. По итогам двухкругового турнира команды, которые займут 15-е и 16-е места, покинут высшую лигу, им на смену придут два лучших клуба из первой лиги.

Год назад, впервые за последнее время, вопрос о чемпионе страны был открыт до последних минут матчей 30-го тура. В итоге золотые медали достались БАТЭ, который в заключительном туре сыграл вничью в гостях у "Городеи", сравняв счет на последних секундах игры 3:3. Борисовчане и минское "Динамо" набрали по 68 очков, но по результатам очных встреч БАТЭ занял первое место, завоевав свой 14-й чемпионский титул.-0-