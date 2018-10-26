Минск и Могилев примут первые матчи 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые встречи 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси состоятся сегодня в Минске и Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле ФК "Минск" в 15.00 выйдут его хозяева и футболисты "Ислочи". Минчане не выигрывали в двух турах подряд, а их соперники не проигрывают на протяжении четырех игровых дней. В их поединке первого круга минимальную викторию - 1:0, одержала столичная дружина.

Главный неудачник этого сезона могилевский "Днепр" в 18.00 начнет домашний матч против "Слуцка". Обе команды уже долгое время не радуют своих болельщиков - могилевчане не набирали очков в пяти последних играх, их сегодняшние соперники проиграли 4 поединка кряду. В первом круге футболисты "Слуцка" разгромили "Днепр на своем поле со счетом 5:0.

Еще 3 матча состоятся 27 октября: "Торпедо" (Минск) - "Витебск", "Городея" - "Смолевичи", "Неман" (Гродно) - "Луч" (Минск). Тур завершится тремя воскресными встречами: "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Гомель" - БАТЭ (Борисов), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск).

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 60 очков (24 матча),

2. "Шахтер" - 51, (24),

3. "Витебск" - 50 (24),

4. "Динамо" (Минск) - 49 (24),

5. "Динамо" (Брест) - 44 (24),

6. "Торпедо-БелАЗ" - 43 (24),

7. "Неман" - 38 (25),

8. "Слуцк" - 36 (25),

9. "Ислочь" - 27 (25),

10. "Гомель" - 26 (25),

11. "Минск" - 24 (25),

12. "Городея" - 22 (25),

13. "Смолевичи" - 21 (25),

14. "Луч" - 20 (25),

15. "Торпедо" - 18 (25),

16. "Днепр" - 13 (25).

В споре лучших бомбардиров впереди Павел Савицкий ("Динамо", Брест) и Евгений Шикавка ("Слуцк"), забившие по 11 мячей.-0-