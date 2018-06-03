Минск и Жодино примут последние матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске и Жодино состоятся заключительные матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый поединок начнется в 16.00 на стадионе ФК "Минск": футболисты "Ислочи" примут "Смолевичи". Жодинское "Торпедо-БелАЗ" в 18.00 начнет домашнюю встречу с гостями из " Слуцка".

Накануне лидер турнира борисовский БАТЭ потерпел первое поражение, уступив на выезде со счетом 1:2 футболистам "Городеи", для которых это первая победа в нынешнем первенстве.

Также впервые выиграли футболисты "Гомеля", одолевшие на своем поле минский "Луч" с минимальным счетом 1:0. С таким же результатом могилевский "Днепр" у себя дома уступил "Витебску".

Результаты других встреч: "Динамо" (Минск) - "Минск" - 1:0, "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 25 очков (10 матчей), "Динамо" (Минск) - 23 (10), "Витебск" - 20 (9).-0-