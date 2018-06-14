Минск практически готов к баскетбольному ЧМ среди девушек - Рыженков

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к чемпионату мира по баскетболу среду девушек (U-17) ведется планомерно, без существенных вопросов. Об этом в пресс-центре БЕЛТА заявил председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков.

"В настоящее время решены практически все проблемы - по питанию, размещению команд, судей, официальных представителей ФИБА и зрителей. Сейчас отрабатываются последние нюансы, связанные с проведением такого представительного форума", - отметил глава БФБ. Он также сказал, что предстоящий турнир памяти Семена Халипского в Минске станет своеобразным тестом перед мировым первенством. Планируется на практике отработать все технические, транспортные, медицинские и другие элементы, чтобы во время чемпионата планеты все прошло без сучка и задоринки. Что касается чисто спортивных аспектов, то белорусские баскетболистки ничем не хуже своих сверстниц из других стран. Главное, чтобы был запредельный настрой на каждый матч, игроки должны выкладывать все силы, проявлять лучшие игровые и морально-волевые качества, подчеркнул Максим Рыженков.

Минск получил право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. Матчи пройдут с 21 по 29 июля 2018 года на площадках Дворца спорта и "Фалькон Клуба". Планетарный чемпионат для 17-летних баскетболисток будет проведен уже в пятый раз.-0-

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