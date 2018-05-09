Минск представит Европу в масштабном беговом проекте IAAF

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск представит Европу в масштабном беговом проекте Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Run 24:1, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Проект, посвященный Всемирному дню бега, стартует 6 июня. В нем примут участие 24 города в 15 часовых поясах Земли. В каждом из выбранных городов состоятся старты в одну милю, которые будут начинаться в одно и то же время (согласно часовой зоне). Таким образом, создастся эффект синхронного празднования Дня бега на всей планете.

Забег IAAF Run 24:1 начнется в Окленде (Новая Зеландия), затем пройдет в австралийском Сиднее, эстафету примет Токио, после чего старт состоится в столице Беларуси - Минске. Затем участие в забеге на милю примут бегуны из городов Аддис-Абеба, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. Завершится проект на западном побережье Канады в Ванкувере.

В каждом городе старт будет возглавлять бывший или действующий легкоатлет. В Минске таковым спортсменом станет известная бегунья на длинные дистанции Ольга Мазуренок.

Ожидается, что участие в IAAF Run 24:1 примут от 1000 до 1500 любителей бега в каждом из городов-участников проекта.-0-