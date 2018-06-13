13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск примет чемпионат Европы 2020 года по индор-хоккею среди женских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Такое решение принято исполкомом Европейской федерации этого вида спорта. Чиновники при принятии решения о месте проведения турнира учитывали отличную организацию континентального первенства в 2016 году в столичном Дворце спорта.

Соревнования по индор-хоккею среди сильнейших женских сборных пройдут с 24 по 26 января в Минске. Вместе с белорусками хоккеистками за титул поспорят сборные Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии и Швейцарии.

Женская сборная Беларуси по индор-хоккею на данный момент занимает третье место в рейтинге Международной федерации. Столь высокую позицию нашим хоккеисткам удалось занять благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы и Кубке мира в 2018 году. На обоих турнирах наша команда завоевывала бронзовые награды.-0-