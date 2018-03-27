27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск примет чемпионат мира по вертолетному спорту, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта.

Международные соревнования пройдут на аэродроме Боровая с 23 по 29 июля и соберут более 40 экипажей из 15 стран.

Белорусские авиаторы - в числе фаворитов турнира. На предыдущем чемпионате в Польше они завоевали серебряные награды. В Минске пилотам вертолетов предстоит состязаться в слаломе, перевозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах.

В рамках чемпионата мира в Минске с 28 по 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПроНебо. Посетители увидят различные летательные аппараты - от аэростатов до самолетов. Самыми зрелищными в программе чемпионата обещают стать вертолетные гонки.

Беларусь подала заявку на организацию чемпионата в Международную авиационную федерацию (FAI) весной 2016 года. Президент международной вертолетной комиссии (CIG FAI) Жак Берло, изучая возможности проведения турнира в Минске, лично посетил соревнования в Боровой.

Как отметили в федерации, Беларусь не впервые примет мировой форум по вертолетному спорту. В 1978 году чемпионат прошел в Витебске на базе аэроклуба ДОСААФ.-0-