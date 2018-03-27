27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск примет чемпионат мира по вертолетному спорту, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта.
Международные соревнования пройдут на аэродроме Боровая с 23 по 29 июля и соберут более 40 экипажей из 15 стран.
Белорусские авиаторы - в числе фаворитов турнира. На предыдущем чемпионате в Польше они завоевали серебряные награды. В Минске пилотам вертолетов предстоит состязаться в слаломе, перевозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах.
В рамках чемпионата мира в Минске с 28 по 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПроНебо. Посетители увидят различные летательные аппараты - от аэростатов до самолетов. Самыми зрелищными в программе чемпионата обещают стать вертолетные гонки.
Беларусь подала заявку на организацию чемпионата в Международную авиационную федерацию (FAI) весной 2016 года. Президент международной вертолетной комиссии (CIG FAI) Жак Берло, изучая возможности проведения турнира в Минске, лично посетил соревнования в Боровой.
Как отметили в федерации, Беларусь не впервые примет мировой форум по вертолетному спорту. В 1978 году чемпионат прошел в Витебске на базе аэроклуба ДОСААФ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4217 BYN
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9464 BYN
|1.945 BYN
|1.948 BYN
|RUB
|3.4046 BYN
|3.4 BYN
|3.41 BYN