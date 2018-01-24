Минск примет международный турнир по стритболу 27-28 января

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по стритболу международного масштаба Palova Snowball 3x3 пройдет 27 и 28 января в минском торговом центре "Столица", сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Ожидается, что на соревнования приедут игроки из России, Украины, Литвы и Латвии. Официальное открытие турнира состоится в субботу в 10.30 на нижнем уровне торгового центра, после чего там сразу начнутся отборочные игры категории Elite. А на следующий день пройдут основные матчи, а также матч ветеранов. Организаторы обещают жаркие противостояния лучших из лучших.

Стать зрителем соревнований и поболеть за команды может любой желающий.-0-