Минск в третий раз примет турнир Европейских чемпионов по индор-хоккею

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск примет второй по значимости клубный турнир Европейских чемпионов по индор-хоккею среди мужских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

На первом этапе соревнований 8 команд распределены на две группы. Хозяин турнира чемпион Беларуси ХК "Минск" в квартете В 16 февраля сыграет с французским "Лиллем" и шведским "Партилем", а 17 февраля встретится с хорватским клубом "Зелина". В предварительной группе А выступят польский "Поморжанин", датский "Слагелсе", итальянский "Бра" и шотландский "Грув Мензишил".

После завершения группового этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды. Победитель и призеры турнира, который пройдет на площадке столичного дворца спорта "Уручье", определятся 18 февраля.

Белорусская столица не в первый раз примет континентальные соревнования по индор-хоккею. В 2014 году мужские клубы играли на паркете "Чижовка- Арены", а в 2016 году в велодроме "Минск-Арены" были сыграны матчи финала Кубка клубных команд среди женщин.

На прошлой неделе женская сборная Беларуси успешно выступила в розыгрыше Кубка мира по индор-хоккею, впервые став бронзовым призером этого престижного турнира.-0-