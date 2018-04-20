Минск во второй раз принимает конференцию представителей европейских легкоатлетических федераций

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 50 легкоатлетических федераций примут участие в СЕО-конференции Европейской легкоатлетической ассоциации, которая во второй раз пройдет в Минске. Первое такое мероприятие состоялось в белорусской столице в 2016 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В течение двух дней (20-21 апреля) участники конференции проведут заседания, на которых обсудят наиболее актуальные вопросы работы национальных федераций, общую ситуацию в спорте. Гости также ознакомятся с проектом "Динамичная новая атлетика", включенным в программу II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске. Кроме того, специальный доклад будет посвящен проведению чемпионата Европы-2018 по легкой атлетике, хозяином которого с 7 по 12 августа будет Берлин.
В работе СЕО-конференции в Минске примет участие президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.-0-
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