Минская "Юность" продлила победную серию в чемпионате Беларуси по хоккею

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" в гостях обыграли соперников из "Гомеля" (6:3) и продлили свою победную серию в экстралиге дивизиона А до 11 матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчане в первые 20 минут игры смогли дважды забросить Игорю Брикуну. Заброшенные шайбы в активе Игоря Ревенко и Александра Жидких. "Юность" вышла вперед во втором периоде благодаря удачным действиям в большинстве. Подопечные Михаила Захарова успешно реализовали численное преимущество усилиями Сергея Дрозда и Станислава Лопачука. Под занавес периода защитник "Юности" Андрей Антонов сумел забросить в меньшинстве - 3:2. В заключительные 20 минут встречи в Гомеле преимущество минчан оказалось ощутимым. Станислав Лопачук на 46-й минуте во второй раз за встречу стал автором шайбы, а его партнер Михаил Стефанович в концовке матча также отметился голевым дублем.

Другие матчи в дивизионе А экстралиги завершились со следующими результатами: "Шахтер" (Солигорск) - "Металлург-Жлобин" - 4:2, "Динамо-Молодечно" - "Лида" - 7:3.

Турнирное положение: 1. "Юность-Минск" - 33 очка (11 матчей), 2. "Шахтер" - 30 (12), 3. "Гомель" - 23 (12), 4. "Неман" - 19 (11), 5. "Динамо-Молодечно" - 17 (12), 6. "Лида" - 6 (11), 7."Металлург" - 6 (12), 8. "Беларусь U-20" - 4 (11).

В споре бомбардиров лидируют сразу два игрока минской "Юности". Защитник Андрей Антонов имеет в своем активе 16 баллов (2 гола и 14 результативных передач), Михаил Стефанович в экстралиге забросил 9 шайб и сделал 5 голевых пасов.-0-