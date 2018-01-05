Минские "Грифоны" встретились с хоккеистами "Днепра" из Жлобина в матче финального республиканского турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские команды "Медведь" и "Грифоны" лидируют в финальных соревнованиях "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в старшей возрастной группе (игроки 2003-2004 годов рождения), который проходит в столичной "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А "Грифоны", после победы на старте над новополоцким "Нефтеградом" (12:3), сегодня упрочили свое лидерство, обыграв жлобинский "Днепр" со счетом 8:1.

Юные хоккеисты команды "Мираж" из Горок занимают второе место в турнирной таблице. В активе дружины из Могилевской области также две победы. "Грифоны" и Мираж" 6 января на малой площадке "Чижовка-Арены" определят победителя квартета.

Сразу три команды в группе В после двух туров не потеряли шансы на выход в финал соревнований. Минский "Медведь" во втором туре не без труда обыграл "Олимп" из Лунинецкого района - 6:4, а "Принеманские ястребы" из Гродно были сильнее солигорского "Шахтера" - 4:3.

Турнирное положение в группе А: 1."Грифоны" - 4 очка (2 матча); 2."Мираж" - 4 (2); 3."Днепр" - 0 (2); 4."Нефтеград" - 0 (2).

Турнирное положение в группе В: 1."Медведь" - 4 (2); 2."Олимп" - 2 (2); 3."Принеманские ястребы" - 2 (2); 4."Шахтер" - 0 (2).

В заключительный день группового этапа турнира, 6 января, сыграют: "Олимп" - "Шахтер", "Принеманские ястребы" - "Медведь", "Днепр" - "Нефтеград", "Мираж" - "Грифоны". Решающие матчи "Золотой шайбы" пройдут 7 января. Стартовое вбрасывание финальной встречи на малой площадке "Чижовка-Арены" состоится в воскресенье в 14.30.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году.

Организаторами соревнований выступают Министерство образования и Министерство спорта и туризма, ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", Федерация хоккея Беларуси, Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-

Фото Николая Петрова