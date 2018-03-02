Минские "Крумкачы" стартуют в новом футбольном сезоне с дефицитом в два очка

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский футбольный клуб "Крумкачы" начнет новый сезон с дефицитом в два очка. Такое решение принято на сегодняшнем заседании комитета по статусу и переходам футболистов ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое наказание "Крумкачы" понесли в связи с неисполнением решения АБФФ о погашении задолженностей перед игроками и представителями тренерского штаба команды. Таким образом, с ФК "Крумкачы" будут сняты 2 турнирных очка, правда, пока неизвестно, в какой лиге национального чемпионата он будет выступать в 2018 году.

Оставшиеся заявления бывших футболистов и представителей тренерского штаба, в том числе поданные после 21 февраля, а также ходатайство футбольного клуба "Крумкачы" о снятии запрета на регистрацию новых игроков будут рассмотрены на следующем заседании комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ, которое состоится 7 марта.

Члены комитета также были проинформированы об инциденте, который произошел в Доме футбола за день до заседания. Неизвестным лицом была предпринята попытка передать одному из членов комитета "привет от воронов" в черном пакете. Руководство ассоциации "Белорусская федерация футбола", а также члены других юрисдикционных органов АБФФ уведомлены о возможных провокациях.-0-