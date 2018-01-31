Минские "Цмокi" победили "Сольнок" и сохраняют шансы на выход в 1/8 финала Кубка ФИБА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали вторую победу подряд во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня команда Александра Крутикова принимала в Минске гостей из венгерского "Сольнока" и выиграла со счетом 86:61. Перед этой викторией чемпионы Беларуси обыграли на выезде датский клуб "Баккен Беарз" - 96:75, а ранее потерпели три поражения: на своей площадке датчанам - 85:86, в гостях "Сольноку" - 45:79 и черногорскому "Морнару" - 76:83.

В другом сегодняшнем матче 5-го тура в группе К "Морнар" примет на своей арене "Баккен Беарз".

Положение команд сейчас таково: "Баккен Беарз" - 7 очков (4 матча), "Морнар" - 7 (4), "Цмокi-Мiнск" - 7 (5), "Сольнок" - 6 (5).

Последний поединок минские "драконы" проведут на своей площадке 7 февраля против "Морнара".

После финиша второго группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы - 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля. Обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.-0-