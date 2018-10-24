Минские "Цмокi" потерпели первое поражение в Кубке ФИБА-Европа

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели первое поражение в первом групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в болгарском Ботевграде минчане уступили местному "Балкану" со счетом 81:95 (18:19, 16:22, 26:23, 21:31).

В первом туре соревнований группы В чемпионы Беларуси победили на своей площадке бельгийский клуб "Монс-Эно" - 89:82, а болгары переиграли на выезде кипрский АЕК - 79:68. Во втором туре киприоты в гостях взяли верх над бельгийской командой - 83:78. Положение команд после двух туров: "Балкан" - 4 очка, АЕК - 3, "Цмокi" - 3, "Монс-Эно" - 2.

В следующем туре "драконы" 31 октября примут на своей площадке АЕК. По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов.

Подопечные Александра Крутикова начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, но уступили по сумме двух встреч польскому клубу "Торунь" - 61:87 (в гостях) и 90:73 (дома).-0-