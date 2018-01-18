Минские "Цмокi" потерпели третье поражение в Кубке ФИБА-Европа

18 января, Минск /Корр. БЛЕТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в третий раз подряд проиграли во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го тура соревнований команд группы К минские "драконы" уступили в гостях черногорскому "Морнару" 76:83 (18:25, 26:15, 16:20, 16:23). До этого команда Александра Крутикова уступила на своей арене датскому клубу "Баккен Беарз" из Орхуса с минимальным разрывом - 85:86 и разгромно проиграла на выезде венгерскому "Сольноку" - 45:79. В третьем туре датская команда принимала на своей площадке гостей из Венгрии и победила со счетом 100:96.

Положение команд после первой половины турнирной дистанции: "Баккен Беарз" - 6 очков, "Морнар" - 5, "Сольнок" - 4, "Цмокi-Мiнск" - 3.

На старте второго круга 24 января баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют в Дании, а два заключительных матча проведут дома: 31 января против "Сольнока" и 7 февраля - "Морнара".

После финиша второго группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы - 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля. Обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.-0-