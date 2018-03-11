Минские "Цмокі" прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ победой над "Пармой"

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" прервали серию из поражений в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке с пермской "Пармой" подопечные Александра Крутикова сегодня победили со счетом 88:81 (23:20, 33:24, 13:15,19:22). Самым результативным в составе минчан стал Крис Черапович, в активе которого 33 очка. Это пятая виктория чемпионов Беларуси в 16 играх, и они занимают 10-е место среди 13 участников "банковского" турнира. Лидирует московский ЦСКА, у которого 15 побед в 17 проведенных матчах, на два выигрыша меньше у казанского УНИКСа, по 12 викторий у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" и "Зенита" из Санкт-Петербурга.

Свой следующий матч в этом турнире минские "драконы" проведут 17 марта на своей площадке против краснодарской команды. До этого, 14 марта чемпионы Беларуси примут у себя дома итальянский "Авеллино" в ответном поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. Первая встреча в Италии завершилась вничью - 70:70.-0-