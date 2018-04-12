Минские "Цмокi" примут "Химки" в домашнем матче Единой лиги ВТБ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня свой 20-й матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На арене минского "Фалькон Клуба" подопечные Александра Крутикова примут одного из фаворитов турнира подмосковные "Химки" (начало в 19.00). В составе гостей выступает Алексей Швед, который в предыдущих 20 матчах набирал в среднем по 22,2 очка - лучший показатель среди всех игроков Единой лиги ВТБ. В первом круге соревнований соперники встречались в Химках и тогда "драконы" крупно уступили хозяевам со счетом 55:83. Всего минчане провели 19 встреч, победив в семи из них, "Химки" имеют в своем активе 11 викторий в 20 играх.

Минские "Цмокi" находятся на 8-й позиции, подмосковная команда занимает 5-е место среди 13 участников "банковского" турнира. Лидирует действующий победитель московский ЦСКА, который накануне обыграл в гостях таллинский "Калев" со счетом 105:95. Для армейцев это 20-я победа в 22 сыгранных матчах.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выйдут 8 лучших клубов. Минские "Цмокi" проводят свой восьмой сезон в Единой лиге ВТБ и еще ни разу не выходили в плей-офф.-0-